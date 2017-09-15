«شيشة» و«كأس».. 5 صور أثارت الجدل حول مصطفى فهمي وزوجته

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تزوج ثلاث مرات، الأولى كان من سيدة إيطالية تدعى "باتريشيا"، والثانية من الفنانة رانيا فريد شوقي، التي انفصل عنها بعد 5 سنوات، ليتزوج الفنان مصطفي فهمي مؤخرًا من الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، التي لفتت الأنظار بظهورها معه في أكثر من مناسبة.

ويحرص دائمًا الثنائي مصططفى فهمي وزوجته، على نشر صور تجمعهما ليصبحوا محط إهتمام رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وانتقاد أخرين أيضًا نظرًا لجرأتهم في نشر تفاصيل حياتهم، ونرصد خلال التقرير التالى أبرز تلك الصور التى أثارت الجدل حولهما.

«شيشة»

تداولت صوره لهما أثناء تواجدهما بالساحل الشمالي، وظهرا يشربان الشيشة، وأثارت تلك الصورة غضب بعض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بينما رأي أخرون أنها حياتهم الشخصية ولا يحق لأحد ان يتدخل بها.

صورهما على «الشاطئ»

أثار أيضًا الثنائي حالة جدل بعد انتشار صور لهما من عطلتهما الصيفية التي يقضيها في الساحل الشمالي وهما على الشاطئ، حيث كان يحمل كأسا توقع متابعو الفنان أن بها خمرًا، ورغم أن زوجته كانت ترتدي ملابس بحر عادية وهي على الشاطئ، ولكن صورتها هي الأخرى قوبلت بهجوم شرس.

«رقص»

هجوم الثنائي مرة أخري خلال أجازاتهم الصيف الماضي، في إحدى الحفلات، وظهر الفنان مصطفي فهمي في أكثر من صورة وهو يرقص مع موسيقى أغنية "راح فين زمن الشقاوة" بشكل لافت مع وزوجته.

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الظهور الأول في «مهرجان القاهرة السنيمائي»

فاجأ مصطفى فهمي الجميع الكثيرون في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، باصطحاب زوجته والذي يعد أول ظهور لها معه، وأثارت وقتها اهتمام الإعلام والكاميرات.

احتفالات «الكريسماس»

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك" و"تويتر" صورة لهما أيضًا من احتفالات الكريسماس، حيث خطفت زوجته الأنظار، وحازت على إعجاب رواد مواقع التواصل الذي أثني على جمالها.