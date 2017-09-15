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توقف حركة المترو بالخط الثاني بسبب عطل فني بقطار في محطة السادات

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مصراوي Masrawy

توقف حركة المترو بالخط الثاني بسبب عطل فني بقطار في محطة السادات

04:10 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

توقف حركة المترو بالخط الثاني بسبب عطل فني بقطار في محطة السادات

مترو الأنفاق

كتب - عبد الله قدري:
توقفت حركة القطارات بالخط الثاني لمترو الأنفاق، عصر اليوم الجمعة، وتكدست المحطات بالركاب.

وقال أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم مترو الأنفاق لمصراوي، إن الحركة توقفت جراء عطل فني في أحد القطارات بمحطة السادات، في اتجاه شبرا الخيمة.

وأوضح مُتحدث المترو أنه يجري حالياً سحب القطار المعطل ودخوله ورشة شبرا لمعرفة أسباب العطل.

وأفاد مراسل مصراوي، أن الحركة توقفت منذ أكثر من نصف ساعة، ما دفع الركاب إلى السير على القضبان.

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مصراوي Masrawy

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