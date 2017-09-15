حجز المتهم بسرقة المتحف القبض لحين ورود تحريات المباحث
حجز المتهم بسرقة المتحف القبض لحين ورود تحريات المباحث
04:18 م الجمعة 15 سبتمبر 2017
كتب - محمود سعيد:
قررت نيابة مصر القديمة، اليوم الجمعة، حجز المتهم بسرقة المتحف القبطي 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث، وشكلت لجنة من الآثار لفحص المسروقات.
كان المقدم إيهاب الصاوي، ضابط مباحث مترو الأنفاق والمعين خدمة محطة مترو ماري جرجس، قد اشتبه في أحد الأشخاص أثناء دخوله المحطة، وبتفتيشه عُثر بحوزته على 8 قطع أثرية مختلفة الأحجام.
وبإخطار اللواء قاسم حسين مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات أمر بتشكيل فريق بحث ضم اللواء حسني عبد العزيز مدير مباحث النقل والمواصلات واللواء محمد عبد القوي رئيس المباحث الجنائية والعميد محمد الشربيني وكيل مباحث المترو لتطوير مناقشة المتهم ومعرفه نشاطه الإجرامي.
وتبين للرائد أحمد سيف رئيس مباحث قسم سادس مترو الانفاق أن المتهم يدعى "أيمن.ع" فرد أمن بالمتحف القبطي ومقيم المطرية، وأنه سرق المضبوطات من باب خشبي للقديسة بربار المعروض بالمتحف لمروره بضائقة مالية.
تم تحرير المحضر اللازم وأحاله اللواء أحمد فتحي وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات إلى النيابة العامة لتقرر حجزه 24 ساعة.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
ضبط تاجري خردة بمصر القديمة سرقا مهمات مترو الأنفاق
-
ننشر اعترافات المتهم بسرقة قطع خشبية من المتحف القبطي
-
مصدر أمني يكشف كواليس محاولة سرقة المتحف القبطي
-
مرور القاهرة يبدأ إجراء تحويلة مرورية بوسط البلد لإنشاء فتحات تهوية
إعلان
إعلان