أخبار عاجلة

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

حجز المتهم بسرقة المتحف القبض لحين ورود تحريات المباحث

Google+ Print

مصراوي Masrawy

حجز المتهم بسرقة المتحف القبض لحين ورود تحريات المباحث

04:18 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

حجز المتهم بسرقة المتحف القبض لحين ورود تحريات المباحث

كتب - محمود سعيد:

قررت نيابة القديمة، اليوم الجمعة، حجز المتهم بسرقة المتحف القبطي 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث، وشكلت لجنة من الآثار لفحص المسروقات.

كان المقدم إيهاب الصاوي، ضابط مباحث مترو الأنفاق والمعين خدمة محطة مترو ماري جرجس، قد اشتبه في أحد الأشخاص أثناء دخوله المحطة، وبتفتيشه عُثر بحوزته على 8 قطع أثرية مختلفة الأحجام.

وبإخطار اللواء قاسم حسين مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات أمر بتشكيل فريق بحث ضم اللواء حسني عبد العزيز مدير مباحث النقل والمواصلات واللواء محمد عبد القوي رئيس المباحث الجنائية والعميد محمد الشربيني وكيل مباحث المترو لتطوير مناقشة المتهم ومعرفه نشاطه الإجرامي.

وتبين للرائد أحمد سيف رئيس مباحث قسم سادس مترو الانفاق أن المتهم يدعى "أيمن.ع" فرد أمن بالمتحف القبطي ومقيم المطرية، وأنه سرق المضبوطات من باب خشبي للقديسة بربار المعروض بالمتحف لمروره بضائقة مالية.

تم تحرير المحضر اللازم وأحاله اللواء أحمد فتحي وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات إلى النيابة العامة لتقرر حجزه 24 ساعة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط تاجري خردة بمصر القديمة سرقا مهمات مترو الأنفاق

    أخبار

  • ننشر اعترافات المتهم بسرقة قطع خشبية من المتحف القبطي

    أخبار

  • مصدر أمني يكشف كواليس محاولة سرقة المتحف القبطي

    أخبار

  • مرور القاهرة يبدأ إجراء تحويلة مرورية بوسط البلد لإنشاء فتحات تهوية

    أخبار

إعلان

4e35b95687.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة