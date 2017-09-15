حجز المتهم بسرقة المتحف القبض لحين ورود تحريات المباحث

كتب - محمود سعيد:

قررت نيابة مصر القديمة، اليوم الجمعة، حجز المتهم بسرقة المتحف القبطي 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث، وشكلت لجنة من الآثار لفحص المسروقات.

كان المقدم إيهاب الصاوي، ضابط مباحث مترو الأنفاق والمعين خدمة محطة مترو ماري جرجس، قد اشتبه في أحد الأشخاص أثناء دخوله المحطة، وبتفتيشه عُثر بحوزته على 8 قطع أثرية مختلفة الأحجام.

وبإخطار اللواء قاسم حسين مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات أمر بتشكيل فريق بحث ضم اللواء حسني عبد العزيز مدير مباحث النقل والمواصلات واللواء محمد عبد القوي رئيس المباحث الجنائية والعميد محمد الشربيني وكيل مباحث المترو لتطوير مناقشة المتهم ومعرفه نشاطه الإجرامي.

وتبين للرائد أحمد سيف رئيس مباحث قسم سادس مترو الانفاق أن المتهم يدعى "أيمن.ع" فرد أمن بالمتحف القبطي ومقيم المطرية، وأنه سرق المضبوطات من باب خشبي للقديسة بربار المعروض بالمتحف لمروره بضائقة مالية.

تم تحرير المحضر اللازم وأحاله اللواء أحمد فتحي وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات إلى النيابة العامة لتقرر حجزه 24 ساعة.