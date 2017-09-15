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سقوط عصابة "الجن" لسرقة مساكن الحي المتميز بأكتوبر

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مصراوي Masrawy

سقوط عصابة "الجن" لسرقة مساكن الحي المتميز بأكتوبر

04:03 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

كتب - محمد شعبان:

نجحت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم الجمعة، في الإيقاع بعصابة تضم 3 عاطلين، تخصصوا في سرقة المساكن وخاصة بالحي المتميز بأكتوبر.

وردت معلومات للواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، أن "عمر ز."، 18 سنة، وشهرته "زينهم الجن"، و"محمد.ر"، 19 سنة، و"أبو المحاسن.ح"، 19 سنة، جميعهم عاطلين، كونوا عصابة لسرقة المساكن بأسلوب كسر الباب.

تم تشكيل فريق بحث بقيادة العميد مدحت فارس، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، والعقيد عمرو البرعي، مفتش مباحث القطاع.

تمكن الرائد إسلام المهداوي، رئيس مباحث قسم أول أكتوبر، ومعاونه النقيب عصام نصير، من ضبط المتهمين بأحد الأكمنة.

أمام المقدم عمرو حجازي، وكيل الفرقة، أقر المتهمون بارتكابهم 5 جرائم بنفس الأسلوب لشقق بالحي المتميز ملك (مدير شركة تنمية زراعية، طبيب بشري، طالبة جامعية، أستاذ جامعي، ناقد مسرحي).

أرشد المتهمون عن أماكن تصريفهم للمسروقات، وأمكن ضبطهما وإعادتها لأصحابها، وحُرر محضر أحاله اللواء محمد عبد التواب، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

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مصراوي Masrawy

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