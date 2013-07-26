تقرير .. روما يفكر في ضم صلاح

يدرس روما الإيطالي التعاقد مع محمد صلاح نجم بازل السويسري في فترة الانتقالات الصيفية الجارية بحسب تقارير إيطالية.

وذكر موقع "إلسوسيدياريو" الإيطالي أن والتر ساباتينى مدير روما يواصل هوايته في دعم الفريق بالمواهب الشابة، ولذلك يفكر في ضم الجناح الدولي المصري.

وذكر الموقع أن روما يريد أن يستمر في مشروعه الذي أسفر عن ضم موهبتين هما ماركينيوس الذي انتقل هذا الصيف إلى باريس سان جيرمان مقابل 35 مليون يورو والأرجنتيني إيريك لاميلا.

وذكر التقرير أن روما سيدخل في مفاوضات مع بازل بشأن ضم ثلاثة لاعبين شباب من صفوف بازل هم صلاح وفالنتين شتوكر وإندوجان أديلي.

وأشار التقرير إلى صعوبة ضم اللاعبين الثلاث في وقت واحد هذا الصيف، إلا أنه أشار إلى أن روما سيحاول مع بازل على أمل ضم أحدهم على الأقل.