اعرفي حالتك النفسية من مظهر شعرك

كتب - هشام عواض:

يعتبر الشعر بمثابة مرآة للصحة، حيث يمكن من خلال مظهره وحالته الاستدلال على الحالة الصحية، وأيضاً يمكن تفسيرالحالة النفسية من خلال حالة الشعر.

وأوضحت مجلة "إيلي" الألمانية، المعنية بالصحة والجمال، أن مشاكل الشعر التالية تشير بالحالة الصحية للمرأة:

- الجفاف والتقصف

يرجع جفاف الشعر وتقصفه في أكثر الأحيان إلى التوتر النفسي، سواء في العمل أو في الحياة الشخصية، كما قد يرجع السبب إلى سوء التغذية الناجم عن كثرة تناول الوجبات السريعة وقلة الفيتامينات والدهون الصحية، وهو ما يمكن مواجهته من خلال تناول بذور الكتان واللوز والأفوكادو.

وفي أسوأ الحالات قد يرجع تقصف الشعر إلى ما يعرف بمتلازمة "كوشينج"، أي فرط إفراز هرمون الكورتيزول في الدم، والذي يترافق أيضاً مع ارتفاع نسبة السكر بالدم.

- التساقط

يرجع تساقط الشعر في بعض الأحيان إلى قصور الغدة الدرقية أو فرط نشاطها. كما قد يؤدي التوتر النفسي أو الاكتئاب إلى حدوث التهابات بجذور الشعر، مما يتسبب في تساقط الشعر. ومن الأسباب الأخرى لتساقط الشعر الإصابة بفقر الدم ونقص الحديد.

- عندما يصبح خفيفًا

يصبح الشعر خفيفًا ويفقد بريقه ولمعانه بسبب التغذية غير الصحية أو اتباع حمية غذائية قاسية، حيث يعاني الشعر بشدة بسبب قلة إمداده بالبروتين والمعادن.

- الشيب المبكر

بشكل عام يرجع الشيب المبكر إلى الجينات الوراثية، ولكنه قد يرجع أيضاً إلى التوتر النفسي أو إلى الهرمونات، مثل الأستروجين، والتي لها تأثير على بناء صبغة الشعر.

كما يندرج فرط الحمضية بالجسم ضمن الأسباب المؤدية إلى الشيب المبكر. وينبغي على المرأة استشارة طبيب في حال ملاحظة أحد هذه الأعراض لتحديد السبب الحقيقي وعلاجه.