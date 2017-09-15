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ورشة عمل حول التغيرات المناخية والتنمية بأسوان

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مصراوي Masrawy

ورشة عمل حول التغيرات المناخية والتنمية بأسوان

03:35 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

ورشة عمل حول التغيرات المناخية والتنمية بأسوان

ورشة العمل

أسوان - إيهاب عمران:

نظم الاتحاد النوعي للبيئة بأسوان، بالتعاون مع المنتدى المحلي لنهر النيل وإدارة شباب إدفو وجمعية تنمية المجتمع بعزبة المصري، اليوم الجمعة، ورشة عمل حول التغيرات المناخية والتنمية، وذلك بحضور ممثلين للشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والزراعة والجمعيات الأهلية والقيادات الشعبية.

وتناولت ورشة العمل تعريف التغيرات المناخية وشرح الأساس العلمي لحدوث التغيرات المناخية، وما هي أهم الدول المتسببة في حدوثها والأضرار الناجمة عنها على المستوى العالمي والإقليمي والوطني.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد زكي أبوكنيز رئيس الاتحاد النوعي للبيئة والمنتدى المحلي لتنمية نهر النيل، أن هذه السلسلة من ورش العمل واللقاءات والندوات تهدف إلى نقل قضية التغيرات المناخية من كونها قضية نخبوية إلى كافة قطاعات الشعب المصري حتى يمكن تجاوز أي صعوبات قد تواجه مجتمعنا في الفترة المقبلة.

وأضاف أحمد عبد الرحيم مدير عام الشباب والرياضة بإدفو أن الورشة تتضمن معلومات هامة ومفيدة للمتلقي وخاصة قطاع الشباب مستقبل هذه الأمة، وأن الإدارة بصدد دراسة توقيع بروتوكول تعاون مع الاتحاد النوعي للبيئة بأسوان والمنتدى المحلي لتنمية نهر النيل، لتنفيذ حملات توعية بهذه القضية وغيرها للمستوى الشعبي من خلال تنفيذها في كافة مراكز الشباب التابعة للإدارة.

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