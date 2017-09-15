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مصرع مندوب مبيعات غرقا بنهر النيل في إمبابة

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مصراوي Masrawy

مصرع مندوب مبيعات غرقا بنهر النيل في إمبابة

03:53 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

مصرع مندوب مبيعات غرقا بنهر النيل في إمبابة

ارشيفية

كتب - محمد شعبان:

لقي مندوب مبيعات مصرعه غرقا بنهر النيل أمام مستشفى حميات إمبابة، اليوم الجمعة.

معاينة العقيد محمد عرفان، مفتش مباحث شمال الجيزة، دلت أن المتوفي يدعى، محمد يوسف، 49 سنة، ولا توجد به إصابات.

والدة المتوفى سامية محمد، 68 سنة، لم تشتبه أو تتهم أحد بالتسبب في وفاته، وتمكن رجال الإنقاذ النهري من انتشال الجثة، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة التي صرحت بالدفن.

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