مصرع مندوب مبيعات غرقا بنهر النيل في إمبابة
مصرع مندوب مبيعات غرقا بنهر النيل في إمبابة
03:53 م الجمعة 15 سبتمبر 2017
ارشيفية
كتب - محمد شعبان:
لقي مندوب مبيعات مصرعه غرقا بنهر النيل أمام مستشفى حميات إمبابة، اليوم الجمعة.
معاينة العقيد محمد عرفان، مفتش مباحث شمال الجيزة، دلت أن المتوفي يدعى، محمد يوسف، 49 سنة، ولا توجد به إصابات.
والدة المتوفى سامية محمد، 68 سنة، لم تشتبه أو تتهم أحد بالتسبب في وفاته، وتمكن رجال الإنقاذ النهري من انتشال الجثة، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة التي صرحت بالدفن.
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