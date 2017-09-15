بالصور.. مدير أمن كفر الشيخ يفتتح معرض مخفض للمستلزمات المدرسية
بالصور.. مدير أمن كفر الشيخ يفتتح معرض مخفض للمستلزمات المدرسية
03:51 م الجمعة 15 سبتمبر 2017
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
بالصور.. مدير أمن العاصمة يفاجئ خدمات تأمين الحسين وميادين القاهرة
كتب - علاء عمران:
افتتح اللواء أحمد صالح، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، اليوم الجمعة، معرض سلع المستلزمات الدراسية للضباط والأفراد والعاملين المدنيين بنادي ضباط الشرطة، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.
ويوفر المعرض كافة المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة في إطار سياسة وزارة الداخلية بتوفير أوجه الرعاية الأسرية والاجتماعية لأبنائها.
جاء ذلك بحضور اللواء فريد مصطفى، نائب مدير أمن كفر الشيخ، والمقدم أشرف نبيه سعيد، رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
بالصور.. مدير أمن العاصمة يفاجئ خدمات تأمين الحسين وميادين القاهرة
-
تاجر يحتجز حماته وشقيقة زوجته داخل منزله تحت تهديد السلاح
-
وزير الداخلية يتفقد الخدمات الأمنية استعدادا لمؤتمر الشمول المالي
-
تأجيل الطعن على حكم عودة طالب مفصول إلى الشرطة لـ 4 أكتوبر
إعلان
إعلان