بالصور.. مدير أمن كفر الشيخ يفتتح معرض مخفض للمستلزمات المدرسية

كتب - علاء عمران:

‏‫افتتح اللواء أحمد صالح، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، اليوم الجمعة، معرض سلع المستلزمات الدراسية للضباط والأفراد والعاملين المدنيين بنادي ضباط الشرطة، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.

ويوفر المعرض كافة المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة في إطار سياسة وزارة الداخلية بتوفير أوجه الرعاية الأسرية والاجتماعية لأبنائها.

جاء ذلك بحضور اللواء فريد مصطفى، نائب مدير أمن كفر الشيخ، والمقدم أشرف نبيه سعيد، رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام.