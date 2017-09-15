احتراق 50 مقعد بلاستيك حصيلة حريق مدرسة تحت الإنشاء بهضبة الأهرام
احتراق 50 مقعد بلاستيك حصيلة حريق مدرسة تحت الإنشاء بهضبة الأهرام
03:35 م الجمعة 15 سبتمبر 2017
احتراق 50 مقعد بلاستيك حصيلة
كتب - محمد شعبان:
كشف مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الجيزة، عن ملابسات حريق محدود اندلع فجر اليوم الجمعة، بمدرسة تحت الإنشاء بالهرم.
أكد المصدر في تصريحات لمصراوي، أن حريق اندلع بالطابق الأرضي بمدرسة "نيوفيجين" بالبوابة الثالثة بحدائق الأهرام بمساحة 20 مترا، مما أسفر عن احتراق 20 مقعد بلاستيك، دون إصابات.
المصدر أشار إلى أن المعاينة الأولية تشير إلى ماسا كهربائيا بكابل كهرباء بالمخزن وراء الحريق، لافتا بأن النيابة العامة تباشر التحقيق في الواقعة.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
دورية أمنية توقع بتاجر حشيش في العجوزة
-
تاجر يحتجز حماته وشقيقة زوجته داخل منزله تحت تهديد السلاح
-
"دبح أخوه ورضيعته ومراته وراح مارينا".. 15 مشهدًا لجريمة هزت الفيوم
-
ضبط عامل سرق مشغولات ذهبية من شقة عمته بالجمالية
إعلان
إعلان