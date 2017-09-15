أخبار عاجلة

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

احتراق 50 مقعد بلاستيك حصيلة حريق مدرسة تحت الإنشاء بهضبة الأهرام

Google+ Print

مصراوي Masrawy

احتراق 50 مقعد بلاستيك حصيلة حريق مدرسة تحت الإنشاء بهضبة الأهرام

03:35 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

احتراق 50 مقعد بلاستيك حصيلة حريق مدرسة تحت الإنشاء بهضبة الأهرام

احتراق 50 مقعد بلاستيك حصيلة

كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الجيزة، عن ملابسات حريق محدود اندلع فجر اليوم الجمعة، بمدرسة تحت الإنشاء بالهرم.

أكد المصدر في تصريحات لمصراوي، أن حريق اندلع بالطابق الأرضي بمدرسة "نيوفيجين" بالبوابة الثالثة بحدائق الأهرام بمساحة 20 مترا، مما أسفر عن احتراق 20 مقعد بلاستيك، دون إصابات.

المصدر أشار إلى أن المعاينة الأولية تشير إلى ماسا كهربائيا بكابل كهرباء بالمخزن وراء الحريق، لافتا بأن النيابة العامة تباشر التحقيق في الواقعة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • دورية أمنية توقع بتاجر حشيش في العجوزة

    أخبار

  • تاجر يحتجز حماته وشقيقة زوجته داخل منزله تحت تهديد السلاح

    أخبار

  • "دبح أخوه ورضيعته ومراته وراح مارينا".. 15 مشهدًا لجريمة هزت الفيوم

    أخبار

  • ضبط عامل سرق مشغولات ذهبية من شقة عمته بالجمالية

    أخبار

إعلان

23b67fd8bd.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان

ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي