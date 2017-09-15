احتراق 50 مقعد بلاستيك حصيلة حريق مدرسة تحت الإنشاء بهضبة الأهرام

كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الجيزة، عن ملابسات حريق محدود اندلع فجر اليوم الجمعة، بمدرسة تحت الإنشاء بالهرم.

أكد المصدر في تصريحات لمصراوي، أن حريق اندلع بالطابق الأرضي بمدرسة "نيوفيجين" بالبوابة الثالثة بحدائق الأهرام بمساحة 20 مترا، مما أسفر عن احتراق 20 مقعد بلاستيك، دون إصابات.

المصدر أشار إلى أن المعاينة الأولية تشير إلى ماسا كهربائيا بكابل كهرباء بالمخزن وراء الحريق، لافتا بأن النيابة العامة تباشر التحقيق في الواقعة.