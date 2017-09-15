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بالصور.. مدير أمن العاصمة يفاجئ خدمات تأمين الحسين وميادين القاهرة

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مصراوي Masrawy

بالصور.. مدير أمن العاصمة يفاجئ خدمات تأمين الحسين وميادين القاهرة

03:35 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

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بالصور.. مدير أمن كفر الشيخ يفتتح معرض مخفض للمستلزمات المدرسية

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بالصور.. مدير أمن كفر الشيخ يفتتح معرض مخفض للمستلزمات المدرسية

كتب – فتحي سليمان:

فاجئ اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، ظهر اليوم، الجمعة، الخدمات الأمنية بعدد من ميادين العاصمة، للتأكد من تطبيق الخطط الأمنية التي تم اعتمادها لتوفير أقصى درجات التأمين حيث تفقد مدير الأمن خدمات ميدان الحسين والمناطق المحيطة به.

وأشرف مدير الأمن على الإجراءات التأمينية للمترددين عليه من المصريين والسائحين لزيارة المناطق الأثرية، ومنطقة خان الخليلي، وفحص المترددين على مسجد الحسين.

وأكد مساعد وزير الداخلية، على ضرورة توسيع دائرة الاشتباه بما يحقق السيطرة، وكلف خبراء المفرقعات بالتمشيط المستمر لتلك المنطقة.
وتفقد عبدالعال، الانتشار الأمني بعدد آخر من ميادين العاصمة بمناطق وسط البلد وميدان التحرير وكورنيش النيل وميدان الشهيد هشام بركات ومناطق مدينة نصر ومصر الجديدة وتابع خطوط سير الأقوال الأمنية وقوات الانتشار السريع التي تجوب كافة أرجاء العاصمة وكافة الشوارع والميادين، ومحيط الكنائس.

كما كلف مدير الأمن خدمات البحث الجنائي بضبط كل ما قد يخل بالأمن العام والاستعانة بمنظومة كاميرات المراقبة الموجودة بكافة الكنائس التي تشهد احتفالات.
وحرص مدير الأمن على مناقشة أفراد الأمن المعينين من المديرية للوقوف على مدى إلمامهم بمهام عملهم وكيفية التصرف في كافة المواقف بما يحقق أقصى درجات التأمين.

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