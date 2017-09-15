دورية أمنية توقع بتاجر حشيش في العجوزة
دورية أمنية توقع بتاجر حشيش في العجوزة
03:33 م الجمعة 15 سبتمبر 2017
دورية أمنية توقع بتاجر حشيش
كتب - محمد شعبان:
ألقت دورية أمنية القبض على عاطل بالعجوزة؛ لإتجاره في المواد المخدرة.
وكشفت تحريات العميد أيمن الحمزاوي، مفتش مباحث شمال الجيزة، أن المتهم "محمد ر."، 41 سنة، عاطل مقيم بالساحل، وبحوزته 21 قطعة حشيش، 930 جنيها، كتر، وهاتف محمول.
ونجح الرائد علاء نور، والنقيب محمود خلف الله من ضبط المتهم بتقاطع شارع السودان مع عمر طوسون.
حُرر محضر أحاله اللواء طارق حجاج، مدير مرور الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
احتراق 50 مقعد بلاستيك حصيلة حريق مدرسة تحت الإنشاء بهضبة الأهرام
-
بعد وفاته في العيد.. رائحة كريهة تكشف لغز جثة نقاش بالوراق
-
تاجر يحتجز حماته وشقيقة زوجته داخل منزله تحت تهديد السلاح
-
"دبح أخوه ورضيعته ومراته وراح مارينا".. 15 مشهدًا لجريمة هزت الفيوم
إعلان
إعلان