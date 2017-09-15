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دورية أمنية توقع بتاجر حشيش في العجوزة

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مصراوي Masrawy

دورية أمنية توقع بتاجر حشيش في العجوزة

03:33 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

دورية أمنية توقع بتاجر حشيش في العجوزة

دورية أمنية توقع بتاجر حشيش

كتب - محمد شعبان:

ألقت دورية أمنية القبض على عاطل بالعجوزة؛ لإتجاره في المواد المخدرة.

وكشفت تحريات العميد أيمن الحمزاوي، مفتش مباحث شمال الجيزة، أن المتهم "محمد ر."، 41 سنة، عاطل مقيم بالساحل، وبحوزته 21 قطعة حشيش، 930 جنيها، كتر، وهاتف محمول.

ونجح الرائد علاء نور، والنقيب محمود خلف الله من ضبط المتهم بتقاطع شارع السودان مع عمر طوسون.

حُرر محضر أحاله اللواء طارق حجاج، مدير مرور الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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مصراوي Masrawy

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