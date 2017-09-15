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إصابة 3 جنود تابعين للناتو في هجوم انتحاري جنوبي أفغانستان

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مصراوي Masrawy

إصابة 3 جنود تابعين للناتو في هجوم انتحاري جنوبي أفغانستان

03:37 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

إصابة 3 جنود تابعين للناتو في هجوم انتحاري جنوبي أفغانستان

إصابة 3 جنود تابعين للناتو في هجوم انتحاري

كابول - (د ب أ):
أصيب ثلاثة جنود أجانب على الأقل بعد تفجير انتحاري استهدف قافلة لقوات أجنبية، في إقليم قندهار جنوبي أفغانستان، عصر اليوم الجمعة.

وقال المكتب الإعلامي لحاكم قندهار لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "إن المهاجم الذي كان يقود سيارة حافلة صغيرة محملة بالمواد الناسفة، استهدف قافلة دوريات في مقاطعة دامان، مضيفا أن "الجنود المصابين رومانيون".

وأعلن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في تغريدة، مسؤولية الحركة عن الهجوم،مضيفا أن سبعة أفراد من القوات الأجنبية قتلوا. .

ولم يتسن الحصول على تعليق من حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وفي الثالث من أغسطس الماضي، خلف هجوم انتحاري استهدف قافلة تابعة للناتو في مقاطعة قرة باغ في كابول مقتل جندي من الناتو وثلاثة مدنيين.

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