السعودية تدين انفجار لندن

جدة- (أ ش أ):

أدانت المملكة العربية السعودية الانفجار الذي وقع في مترو انفاق في العاصمة البريطانية لندن، اليوم، الجمعة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الذي وقع في مترو لندن، وأسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.

وجدد المصدر تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب المملكة المتحدة ضد الإرهاب والتطرف، متمنيا سرعة الشفاء للمصابين.