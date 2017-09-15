ميركل: قلوبنا مع مصابي انفجار لندن

برلين - (د ب أ):

أعربت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، عن تضامن ألمانيا مع بريطانيا عقب الانفجار، الذي وقع في أحد قطارات الأنفاق بالعاصمة لندن.

وقالت ميركل، اليوم الجمعة، عقب محادثاتها مع رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب في برلين: "قلوبنا بالطبع مع المصابين والشعب البريطاني".

وذكرت ميركل أنه بالرغم من عدم وضوح خلفيات الانفجار حتى الآن، فإن الواقعة تؤكد على ضرورة تكثيف التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب الإسلامي.

وتسبب الانفجار الذي وقع في أحد قطارات الأنفاق بلندن اليوم في إصابة 22 شخصا على الأقل. ويعاني أغلبهم من إصابات حرق.

كانت الشرطة البريطانية قد ذكرت أنها تحقق في "حادث إرهابي" وقع في محطة بارسونس جرين بالعاصمة