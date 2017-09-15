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الصحة: ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 101

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مصراوي Masrawy

الصحة: ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 101

03:42 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

الصحة: ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 101

الحجاج المصريين

كتب - أحمد جمعة:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن وفاة 9 من الحجاج المصريين، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 101 حالة.

وأوضح الدكتور محمد شوقي، نائب رئيس بعثة الحج الطبية، أن 8 من الحجاج توفوا في مدينة العقبة بالأراضي الأردنية وهم في طريق عودتهم إلى عن طريق الحج البري، إثر توقف بعضلة القلب والتنفس، نتيجة للإجهاد ومشقة السفر وكبر السن، أما الحالة التاسعة توفيت في مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة.

والمتوفون هم: ناهد حسين أحمد زهران، 67 عاما، من محافظة القليوبية، وأم هاشم احمد محمد سيد، 65 عاما، من محافظة بني سويف، وفاطمة عمر محمد ابوبكر، 62 عاما، من محافظة الجيزة، وسنية عبدالعال احمد عبدالعال، 69 عاما، من محافظة أسيوط، وليلى عبدالغني محمد بهران، 49 عاما، من محافظة الدقهلية، ورمضان عبدالسلام حميدة بسيس، 62 عاما، من محافظة الإسكندرية، ومحمد الدمرداش رخا زغلول، 75 عاما، من محافظة دمياط، وزينب محمد عبدالعزيز هندام، 51 عاما، من محافظة الدقهلية، وهدى حسين جادو المراسي، من محافظة الغربية.

وأشار شوقي في بيان اليوم، إلى تلقي غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغاً بالوفاة، مشيراً إلى أنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة.

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