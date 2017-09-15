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وزير الأوقاف ومحافظ الجيزة يوزعان 8 أطنان لحوم على المواطنين الأكثر احتياجًا

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مصراوي Masrawy

وزير الأوقاف ومحافظ الجيزة يوزعان 8 أطنان لحوم على المواطنين الأكثر احتياجًا

03:38 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

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كتبت- ندى الخولي:
وزع محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، 8 أطنان لحوم على المواطنين الأكثر احتياجًا بالقرى والمناطق الشعبية بالمحافظة، ضمن مشروع توزيع صكوك الأضاحي الذي تتبناه وزارة الأوقاف.

وأفاد بيان صادر عن المحافظة، بأن الدالي، استقبل وزير الأوقاف بمكتبه بديوان عام المحافظة، ثم توجها إلى قاعة المجلس المحلي لتوزيع اللحوم على المواطنين.

كما عقد الوزير لقاءً حضره محافظ الجيزة مع عدد من الأئمة والوعاظ بقاعة المجلس التنفيذي، أكد "جمعة" خلاله أن اللقاء يأتي ضمن سلسة من اللقاءات التي تعقدها الوزارة مع الآئمة لشرح برامج التأهيل والتدريس للعمل على رفع كفاءة الائمة والمتابعة الدائمة لهم.

وقال الوزير، إن الجيزة ضمن أكبر المحافظات التي يتم فيها تنفيذ مشروع صكوك الأضاحي، حيث تم توزيع 8 أطنان منذ أيام واليوم يتم توزيع 8 أطنان أخرى وخلال أيام سيتم توزيع 9 أطنان ليصل الإجمالي إلى 25 طن لحوم أضاحي.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه تم تحديد المواطنين وفقًا للجنة تم تشكيلها لهذا الغرض بالتعاون مع وزارة الأوقاف بالقرى الأكثر احتياجًا والمناطق الشعبية.

وأشاد المحافظ بالتعاون الدائم والمستمر بين المحافظة ووزارة الأوقاف لصالح المواطن.

وأكد المحافظ، أن المشروع يمثل البعد الأنساني في احترام آدمية المواطن وأصحاب الحاجات وأن يُعاملوا بعزة وكرامة، مشيرًا إلى أن هذا أبسط حقوق المواطن علينا.​

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