ضغوط حطب وغضب الوزير بسبب انتخابات السباحة

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يمارس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية الوطنية ضغوطا كبيرة على الأندية لإجبارها على تغيير قرارها في اختيار رئيس اتحاد السباحة نهاية الشهر الجاري، والعمل على استمرار ياسر إدريس رئيسا لدورة جديدة.

ويجري حطب اتصالات مع أعضاء مجالس إدارات الأندية بشكل شخصي، مطالبا بضرورة دعم رئيس الاتحاد الحالي على حساب منافسه أيمن سعد، دون مراعاة لدوره في إدارة الحركة الرياضية.

ولم تتوقف ضغوط حطب على الاتصالات الهاتفية، بل وصلت إلى العروض في المناصب، حيث تم تعيين أحد المرشحين بقائمة أيمن سعد بلجنة فض المنازعات والتسوية التابعة للجنة الأوليمبية المصرية، وإبعاده عن القائمة بالاعتذار عن عدم الاستمرار في الترشح.

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كما قام رئيس اللجنة الأوليمبية بتقديم عرض لأحد الأطباء بنادٍ من الـ14، بأن يسند إليه رئاسة اللجنة الأوليمبية حتى يحصل على الصوت لصالح إدريس.

لم تتوقف تحركات حطب عند هذا الحد، بل قام بالاتصال بأعضاء مجلس إدارة نادي سبورتنج بشكل شخصي، بالإضافة إلى ممارسة ضغوط على نادي الصيد والتلويح بحل المجلس الذي يترأسه الدكتور عمرو السعيد.

من الواضح أن رئيس اللجنة الأوليمبية تفهم الحرية في تطوير الرياضة المصرية بشكل خاطئ، وهو الأمر الذي أثار غضب المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، خاصة أن تدخلات حطب لم تفلح في إعادة جاسر رياض لرئاسة الاتحاد المصري للسلة.