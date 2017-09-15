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عكاشة عن حادث لندن: الإرهاب ينتقل إلى الأهداف الناعمة وقليلة التأمين

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عكاشة عن حادث لندن: الإرهاب ينتقل إلى الأهداف الناعمة وقليلة التأمين عكاشة عن حادث لندن: الإرهاب ينتقل إلى الأهداف الناعمة وقليلة التأمين

التحرير

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علق العميد خالد عكاشة، عضو المجلس القومى لمكافحة الإرهاب، على الحادث الإرهاب الذي استهدف اليوم الجمعة، محطة مترو بارسونز جرين غرب العاصمة البريطانية لندن، جراء انفجار حاوية انفجار حاوية.

وقال عكاشة، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "أون لايف": "من المتوقع أن يكون هناك موجات ارتدادية من تحرير المركز فى سوريا والعراق، كما أن العمليات الإرهابية تنتقل إلى الأهداف الناعمة وقليلة التأمين إلى حد ما لأنها أماكن يتم استخدامها من قبل المواطنين فى الحياة العادية".

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وأفادت الشرطة البريطانية، بأن تفجير محطة المترو بغرب لندن كان نتيجة انفجار قنبلة مرتجلة، أسفرت عن إصابة 18 جريحا جميعهم بحروق، مُشيرًا إلى أن التحقيق مازال متواصلا من قبل الشرطة بالتعاون والتنسيق مع شرطة المنطقة وشرطة النقل.


 

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التحرير

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