الأرصاد: درجات الحرارة لن تصل إلى 38 أو 40 مرة أخرى (فيديو)

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قال أحمد فاروق، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن البلاد متأثرة حاليًا بكتلة هوائية قادمة من الغرب، أدت إلى حدوث انخفاض نسبي في درجات الحرارة بمعدل درجتين.

أضاف فاروق، خلال مداخلة هاتفية على التليفزيون المصري، اليوم الجمعة: "درجات الحرارة لن تصل إلى 38 أو 40 درجة مرة أخرى خلال الفترة المقبلة"، موضحا أن الكتلة الهوائية هي السبب في طقس اليوم المائل للحرارة على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري.

وكانت درجات الحرارة كالآتي:

القاهرة (33 العظمى/23 الصغرى) – الاسكندرية (30 العظمى/23 الصغرى)- مرسى مطروح (29 العظمى/23 الصغرى)- الغردقة (35 العظمى/26 الصغرى)- شرم الشيخ (36 العظمى/27 الصغرى)- الاسماعيلية (33 العظمى/21 الصغرى)- بور سعيد (30 العظمى/25 الصغرى)- السويس (34 العظمى/21 الصغرى)- المنيا (34 العظمى/22 الصغرى)- سوهاج (35 العظمى/24 الصغرى)- الأقصر (39 العظمى/26 الصغرى)- أسوان (40 العظمى/28 الصغرى)- وسط الدلتا (33 العظمى/ 23 الصغرى)- دمياط (30 العظمى/24 الصغرى)- الفيوم (34 العظمى/23 الصغرى).



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