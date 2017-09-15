«التعليم» تنفي زيادة مصروفات المدن الجامعية: نراعي الظروف (فيديو)

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نفى محمد الديب، أمين عام جامعة عين شمس لشؤون الطلاب، ما تداوله البعض حول زيادة مصروفات السكن بالمدن الجامعية، مؤكدًا أن قرار عدم الزيادة جاء مراعاة لظروف لأولياء الأمور.

أضاف الديب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح دريم" المذاع على فضائية "دريم" اليوم الجمعة: "مصروفات الإقامة في المدن الجامعية 165 جنيه شهريًا ولا زيادة فيها حتى الآن".

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تابع أمين عام جامعة عين شمس لشؤون الطلاب: "تكلفة الوجبات الغذائية للطالب الواحد شهريًا تبلغ 1000 جنيه، ويتحمل الطالب منها 100 جنيه فقط"، مؤكدا أنه تم رفع مستوى المواد الغذائية التي ستقدم للطلاب".