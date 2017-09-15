أخبار عاجلة

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

«التعليم» تنفي زيادة مصروفات المدن الجامعية: نراعي الظروف (فيديو)

Google+ Print
«التعليم» تنفي زيادة مصروفات المدن الجامعية: نراعي الظروف (فيديو) «التعليم» تنفي زيادة مصروفات المدن الجامعية: نراعي الظروف (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

نفى محمد الديب، أمين عام جامعة عين شمس لشؤون الطلاب، ما تداوله البعض حول زيادة مصروفات السكن بالمدن الجامعية، مؤكدًا أن قرار عدم الزيادة جاء مراعاة لظروف لأولياء الأمور.

أضاف الديب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح دريم" المذاع على فضائية "دريم" اليوم الجمعة: "مصروفات الإقامة في المدن الجامعية 165 جنيه شهريًا ولا زيادة فيها حتى الآن".

شاهد أيضا

تابع أمين عام جامعة عين شمس لشؤون الطلاب: "تكلفة الوجبات الغذائية للطالب الواحد شهريًا تبلغ 1000 جنيه، ويتحمل الطالب منها 100 جنيه فقط"، مؤكدا أنه تم رفع مستوى المواد الغذائية التي ستقدم للطلاب".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300