محافظ الإسكندرية: دوريات أمنية لحماية الطالبات من التحرش

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عقد اللواء أحمد متولي، سكرتير عام محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، اجتماعا موسعا مع الجهات المعنية؛ للتأكد من انتهاء الصيانة الشاملة للمدارس لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد.

خلال الاجتماع، تم التشديد على رؤساء الأحياء برفع صناديق القمامة من أمام المدارس، ورفع المخلفات من داخل المدارس بمواعيد منتظمة، والتنبيه على الجهات التنفيذية بإزالة كل إشغالات الطرق المؤدية إلى المدارس؛ لتوفير السيولة المرورية، وطلب دوريات أمنية بمحيط تجمعات مدارس الفتيات؛ لحمايتهن من حالات التحرش.

ووجه محافظ الإسكندرية مديرية الصحة بالتأكد من توافر طبيب وزائرة صحية بكل مدرسة، واستمرار القوافل الطبية، والكشف الدوري الشامل، وحملات التحصين ضد الأمراض؛ حرصا على صحة الطلاب.

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كما طالب المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بضرورة الالتزام بالمصروفات المدرسية المقررة، وإعلام أولياء الأمور بها، وعدم الربط بين دفعها وتسليم الكتب للطلاب.

وتم تأكيد ضرورة تفعيل مبادرة (نظافة واستضافة) التي أطلقها تعليم الإسكندرية لاستقبال أطفال الروضات وتلاميذ الصف الأول الابتدائي وأولياء أمورهم لبناء جسر من التواصل بين التلميذ والأسرة والمدرسة، والعمل على غرس القيم الوطنية والانتماء من خلال الأنشطة التربوية، وتوفير القدوة للطلاب ممثلة في المعلمين وإدارة المدرسة، وعدم إقحام الطلاب في القضايا السياسية.