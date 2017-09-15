"بريتش بتروليوم" الإنجليزية تكشف موعد تشغيل أكبر حقل غاز مصري

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أكد بوب دادلي، الرئيس التنفيذي لشركة "بريتش بتروليوم" البريطانية للطاقة، أن حقل "ظهر" للغاز الذي تديره "إيني" الإيطالية في طريقه لبدء الإنتاج في ديسمبر المقبل.

ونقلت وكالة "رويترز" عن دادلي، قوله: "إن المشروعين المتبقيين من بين 7 مشروعات خططت الشركة لبدء الإنتاج فيها هذا العام، يمضيان وفق المسار الصحيح ومن بينهما حقل ظهر العملاق المصري للغاز".

وكانت شركة "إيني" الإيطالية للنفط والغاز وافقت على بيع حصة 30% من امتياز شروق البحري المصري، إلى شركة "روس نفط" الروسية مقابل 1.125 مليار دولار.

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لكن "إيني" باعت 40% من حصتها في حقل "ظهر" للغاز، المكتشف في أغسطس 2015، بحجم احتياطيات يبلغ 850 مليار متر من الغاز الطبيعي.

وكان الرئيس السيسي أكد على ضرورة العمل لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنفط والغاز في الفترة المقبلة، وبذل الجهود من أجل سرعة تنمية اكتشافات الغاز بشرق المتوسط.

وتشير التوقعات إلى أن احتياطيات حقل الغاز هذا تبلغ نحو 37 ترليون قدم مكعب، ومن شأن حقل "ظهر" أن يغير خريطة الغاز في المنطقة، كونه الأكبر في المنطقة، مقارنة باكتشافات أخرى تجري تنميتها حاليا.