3 جوائز لـ«صلاح» مع ليفربول.. الفرعون المصري يواصل الإبداع

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كتب- عبد الرحمن مصطفى:

حصل محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، اليوم الجمعة، على جائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

صلاح واصل التألق مع قلعة الأنفيلد، بعد ظهوره في مباراة إشبيلية الإسباني، بالجولة الأولى بدوري أبطال أوروبا، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لكل منهما.

ظهر محمد صلاح بمستوى مميز للغاية، في مباراة الريدز أمام إشبيلية، حيث سجل هدف فريقه الثاني، من تسديدة اصطدمت بقدم مدافع المنافس لتحول اتجاهها في مرمى الضيوف، فضلًا عن تألقه طوال المباراة.

ورغم أن محمد صلاح زادت التكهنات حول مشاركته في تلك المباراة، حيث أكدت تقارير إنجليزية قبل ساعات قليلة من المباراة، غياب اللاعب بسبب الإصابة، خاصة أنه لم يشارك في المران الذي سبق اللقاء بيومٍ واحد، فإنه فاجأ الجميع بمستوى مبهر ومميز.

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أصبح الفرعون المصري، أحد نجوم الفريق الإنجليزي إن لم يكن هو النجم الأول على الإطلاق، بعد فترة قصيرة قضاها داخل قلعة الأنفيلد، لا سيما أنه انضم إلى صفوف ليفربول في الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من روما الإيطالي.

وسيطر محمد صلاح، على معظم الجوائز في ليفربول، بعدما استطاع أن يحصل مؤخرًا على جائزة أفضل لاعب في ليفربول خلال شهر أغسطس، بفضل الأداء اللافت للأنظار الذي قدمه، خاصة أنه لم يحتج إلى مزيد من الوقت للتأقلم وإثبات قدراته.

كما حصل محمد صلاح على جائزة أفضل هدف في شهر أغسطس، بعد الهدف الرائع الذي سجله في مرمى أرسنال، عندما انطلق بالكرة من نصف ملعبه، وظل يركض خلفها مع مراوغة مدافعي المدفعجية، حتى انفرد بالحارس بيتر تشيك، ليودعها في الشباك.

واختتم صلاح جوائزه حتى الآن، ولحين إشعار آخر، بحصوله على جائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى بدوري أبطال أوروبا، متفوقًا على عمالقة الساحرة المستديرة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي لاعبي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، بالإضافة لنيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان، وعدد ليس بقليل من نجوم الملاعب الأوروبية، حيث حصل على نسبة أصوات 51%، مكتسحًا منافسيه على تلك الجائزة.