محافظ الإسماعيلية يوقد شعلة انطلاق دوري الشركات
محافظ الإسماعيلية يوقد شعلة انطلاق دوري الشركات
03:21 م الجمعة 15 سبتمبر 2017
محافظ الإسماعيلية يوقد شعلة انطلاق دوري الشركات
الإسماعيلية- إنجي هيبة:
شارك اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، اليوم الجمعة، يرافقه المهندس عبدالله الزغبي السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء محمد فهمي مساعد مدير أمن الإسماعيلية، وأشرف فؤاد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، وسامي عبدالحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة، بإيقاد شعلة بطولة دوري الشركات الرياضية لهذا العام، حيث استقبل حملة الشعلة القادمين من محافظة القاهرة إلى الإسماعيلية يرافقهم سيد فكري رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد ومقرر ألعاب القوى ومسؤول الشعلة، والمهندس عادل فرحات سكرتير منطقة القناة للاتحاد ممثلا عن الفريق مهاب مميش رئيس المنطقة.
وتستضيف الإسماعيلية في دورة هذا العام مسابقات ألعاب القوى والسباحة وكرة الماء والرماية التي يشارك بها نحو خمسة آلاف متسابق وتقام على ملاعب الإسماعيلية.
ومن المقرر وصول الشعلة إلى مدينة بورسعيد استعداد لمراسم الاحتفال بافتتاح البطولة ببورسعيد في الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
ضبط 6 أطنان مخلفات دواجن قبل تصنيعها "لانشون وبرجر" بالإسماعيلية
-
"النمنم" من الإسماعيلية: "المصريون لن يتركوا سيناء للدواعش والإرهابيين"
-
بالصور.. تكريم الشباب الحاصلين على دورات المهن الحرفية بأسوان
-
محافظ الإسماعيلية يقرر إطلاق اسم الشهيد "محمود منصور" على مدرسة
إعلان
إعلان