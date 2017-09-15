محافظ الإسماعيلية يوقد شعلة انطلاق دوري الشركات

الإسماعيلية- إنجي هيبة:

شارك اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، اليوم الجمعة، يرافقه المهندس عبدالله الزغبي السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء محمد فهمي مساعد مدير أمن الإسماعيلية، وأشرف فؤاد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، وسامي عبدالحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة، بإيقاد شعلة بطولة دوري الشركات الرياضية لهذا العام، حيث استقبل حملة الشعلة القادمين من محافظة القاهرة إلى الإسماعيلية يرافقهم سيد فكري رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد ومقرر ألعاب القوى ومسؤول الشعلة، والمهندس عادل فرحات سكرتير منطقة القناة للاتحاد ممثلا عن الفريق مهاب مميش رئيس المنطقة.

وتستضيف الإسماعيلية في دورة هذا العام مسابقات ألعاب القوى والسباحة وكرة الماء والرماية التي يشارك بها نحو خمسة آلاف متسابق وتقام على ملاعب الإسماعيلية.

ومن المقرر وصول الشعلة إلى مدينة بورسعيد استعداد لمراسم الاحتفال بافتتاح البطولة ببورسعيد في الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة.