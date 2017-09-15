ضبط عامل هارب من حكم قضائي بدفع نحو مليوني جنيه غرامة مباني

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على عامل مطلوب التنفيذ عليه في قضية رقم 3255 عام 2013 بمنطقة الشرابية بدفع غرامات وصلت مليون وتسعمائة وخمسون ألف جنية.

التفاصيل بدأت اثناء تنفيذ ضباط مباحث الشرابية، خطة الإدارة العامة لمباحث القاهرة لتكثيف المرور النهاري والليلي بدوائر أقسام شرطة المدينة لضبط كل ما يخل بالأمن العام، واستهداف المحكوم عليهم والهاربين وخاصة في الأحكام المجمعة ووشيكة السقوط تمكنوا من ضبط "حسن ح م"، 25 سنة، عامل مطلوب التنفيذ عليه ودفع غرامة بلغت مليون و950 ألف جنيه.

بمواجهته المتهم أقر بالأحكام الصادرة ضده، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.