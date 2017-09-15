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ضبط ترسانة أسلحة داخل 3 شقق في البدرشين

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مصراوي Masrawy

ضبط ترسانة أسلحة داخل 3 شقق في البدرشين

03:20 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

ضبط ترسانة أسلحة داخل 3 شقق في البدرشين

ارشيفية

كتب - محمد شعبان:

داهمت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم الجمعة، 3 شقق بمركز البدرشين؛ متلك قاطنوها أسلحة نارية.

وردت معلومات للواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، أن "معتز.ب"، 35 سنة، مالك محل عطارة، "علي.خ"، 42 سنة، مقاول، وشقيقه "بهجت" يمتلكون أسلحة وذخيرة غير مرخصة داخل 3 شقق بعقار واحد.

تمكنت مأمورية بقيادة العميد خالد فهمي، مأمور قسم البدرشين، والعقيد علي عبد الرحمن، مفتش مباحث العياط والبدرشين، من ضبط المتهمين الثلاثة وبحوزتهم بندقية آلي FN، و169 طلقة، 3 خزائن، بندقية ضغط هواء، تلسكوب، 7 أسلحة بيضاء "سيف، 2 خنجر، 3 مطواة، سيف)، 30 فارغ، طبنجة ضغط هواء، وفرد خرطوش عيار 12مم.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء محمد عبد التواب، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

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مصراوي Masrawy

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