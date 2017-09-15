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قيدها شقيقها بالسلاسل فاستخدمت "بطانية" للطيران من الطابق الرابع

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مصراوي Masrawy

قيدها شقيقها بالسلاسل فاستخدمت "بطانية" للطيران من الطابق الرابع

03:18 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

ارشيفية

كتب - محمد شعبان:

بعد تغيبها لمدة 13 يوما، عادت "ياسمين" إلى منزلها، لكن حالة من الغضب الشديد سيطرت على شقيقها بعد تناقل الجيران الواقعة، وقرر تقييدها بالسلاسل الحديدية، لكن الفتاة انتهزت فرصة عدم تواجده، وتمكنت من فك القيود، وغافلت والدتها، وألقت نفسها من الطابق الرابع، مستخدمة بطانية كمظلة لتخفيف ارتطامها بالأرض.

البداية بلاغ تلقاه اللواء إسماعيل رجب، مدير قطاع غرب الجيزة، من مستشفى الهرم بوصول ياسمين ممدوح 22 سنة، طالبة بكلية آداب جامعة القاهرة، مصابة بكسر بالظهر والقدم ونزيف بالبطن.

بسؤال والدتها وشقيقها الأكبر "أحمد"، 37 سنة، محام، أكدا أنها أثناء نشر المصابة ملابس بشرفة الشقة، اختل توازنها، وسقطت من الطابق الرابع.

تحريات العميد طارق حمزة، مفتش مباحث غرب الجيزة، كشفت عدم صحة رواية الأم والشقيق، وأن الطالبة الجامعية كانت متغيبة عن المنزل بتاريخ 6 أغسطس الماضي، وعادت يوم 19 من نفس الشهر، مما دفع شقيقها لتقييدها بالسلاسل، لكنها انتهزت فرصة غيابه وألقت نفسها من الطابق الرابع.

أمام الرائد طارق مدحت، معاون مباحث قسم بولاق الدكرور، أكدت والدة وشقيق المصابة صحة التحريات، وحُرر المحضر بالواقعة، أحاله اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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مصراوي Masrawy

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