مدير أمن المنيا يحتوي خلافًا بين شباب بسبب منشورات على "فيس بوك"

المنيا ــ ريمون الراوي:

أدى اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب مدير أمن المنيا، واللواء محمد الخليصي مساعد وزير الداخلية لمنطقة شمال الصعيد، صلاة الجمعة في قرية طوة التابعة لمركز المنيا، والتي شهدت مشاجرة طفيفة بين شباب مسلم ومسيحي، بسبب منشورات على فيسبوك.

رافق مدير الأمن العميد منتصر عويضة مدير إدارة البحث الجنائي، وعدد من القيادات الأمنية بالمديرية والجهات الرقابية وسط تكثيف أمني مشترك من القوات النظامية والبحثية وقوات الأمن المركزي.

وجرى عقد لقاءات بالقيادات الدينية الإسلامية والمسيحية، ورموز العائلات بقرية طوه، لحثهم علي التعاون فيما بينهم، لنبذ أي خلافات بين الأهالي وعدم السماح لبعض المغرضين بإثارة الفتن والضغائن.