البحرين تدين انفجار لندن وتدعو إلى تكاتف دولي للقضاء على الإرهاب

المنامة- (أ ش أ):

أدانت وزارة الخارجية البحرينية التفجير الإرهابي الذي وقع في محطة بارسونز جرين في لندن اليوم الجمعة، وأدى إلى إصابة عدد من الأشخاص، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذه الجريمة الإرهابية التي تستهدف الأبرياء وترويع الآمنين.

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن وزارة الخارجية أكدت في بيان لها وقوف المملكة وتضامنها مع المملكة المتحدة الصديقة في مكافحة العنف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله، مجددة موقف المملكة الثابت والرافض للإرهاب وتأكيدها على ضرورة تكاتف كافة الجهود الدولية والعمل بكل حزم للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد جميع الدول وتستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.