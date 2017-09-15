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ميركل تتوقع المزيد من التحسن في ظروف العمل بمواقع منشآت المونديال في قطر

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مصراوي Masrawy

ميركل تتوقع المزيد من التحسن في ظروف العمل بمواقع منشآت المونديال في قطر

03:23 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

ميركل تتوقع المزيد من التحسن في ظروف العمل بمواقع منشآت المونديال في قطر

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

برلين - (د ب أ):
تتوقع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المزيد من التحسن في ظروف العمل في مواقع بناء المنشآت الخاصة ببطولة لكرة القدم التي ستقام في قطر عام 2022.

وقالت ميركل، اليوم الجمعة، عقب لقائها أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في برلين: "نريد معاملة أفضل للعمال الأجانب.. هناك عملية إصلاح بدأت في قطر وأتمنى أن يجرى مواصلة هذه العملية".

تجدر الإشارة إلى أن الملاعب التي ستقام عليها مباريات كأس العالم لكرة القدم في قطر يجرى بناؤها بمساعدة آلاف العمال الوافدين من دول مثل بنجلاديش والهند ونيبال.

وانتقدت منظمات حقوقية ظروف العمل في مواقع البناء هناك. وذكرت منظمة العفو الدولية، في تقرير لها نهاية العام الماضي، أن الإصلاحات المبدوءة في هذا المجال غير كافية.

وكانت ميركل أدلت بتصريحات ناقدة لاستضافة قطر لمونديال 2022 خلال مناظرتها التليفزيونية مع منافسها على منصب المستشارية مارتن شولتس مطلع الشهر الجاري.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت ترى قرار منح قطر تنظيم المونديال قرارا جيدا، أجابت المستشارة الألمانية أنه "ليس جيدا بالقدر الكافي"

ولن يقام مونديال 2022 كما هو معتاد في فصل الصيف، بل خلال شهري نوفمبر وديسمبر، نظرا لشدة حرارة الطقس في قطر.

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