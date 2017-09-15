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برلمان كردستان يعقد جلسته الاولى بعد توقف دام سنتين

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مصراوي Masrawy

برلمان كردستان يعقد جلسته الاولى بعد توقف دام سنتين

03:19 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

برلمان كردستان يعقد جلسته الاولى بعد توقف دام سنتين

برلمان كردستان

أربيل - (د ب أ):
من المقرر أن يعقد برلمان إقليم كردستان ،مساء اليوم الجمعة، جلسته الاولى بعد توقف دام حوالي سنتين.

وقال البرلماني محمد علي، الناطق باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني: إن "برلمان كردستان سيعقد مساء اليوم جلسته في مبنى البرلمان في أربيل، ومن المقرر أن تشارك كافة كتل البرلمان في الجلسة، إلا أنه في حال تغيبت بعض الكتل، فإن الجلسة ستعقد بمن حضر على شرط اكتمال النصاب القانوني والبالغ 56 مقعدا من أصل 111 عدد مقاعد البرلمان".

إلا أن مصادر من داخل قبة البرلمان أكدت انه "تم اتخاذ كافة الإجراءات الادارية لانعقاد الجلسة وانه بحسب المعلومات المتداولة داخل البرلمان فإن كتلتي حركة التغيير والجماعة الإسلامية لن يشاركا في الجلسة".

ومن المتوقع أن يتخذ البرلمان قرارا بالمضي بالاستفتاء أو تأجيله في حالة اكتمال النصاب القانوني.

ويذكر أن من المقرر أن يشهد اقليم كردستان استفتاء على استقلال الإقليم عن العراق في الخامس والعشرين من الشهر الجاري .

كان البرلمان العراقي قد أعلن، في تصويت باغلبية أعضائه، يوم الثلاثاء الماضي، رفضه لاجراء الاستفتاء.

كما يثير اجراء الاستفتاء حفيظة كل من تركيا وإيران خشية أن يشجع ذلك المكونات الكردية في الدولتين على السير على نهج اقليم كردستان.

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