وزير الصحة: تطوير 709 وحدات صحية بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية

كتب - أحمد جمعة:

اجتمع الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة والسكان، مع ممثلي الوكالة الفرنسية للتنمية؛ لوضع اللمسات الأخيرة لمشروع تطوير المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظات التي ستطبق بها المرحلة الأولى لقانون التأمين الصحي الجديد.

كما ناقش وزير الصحة مع ممثلي الوكالة الفرنسية، ميكنة قانون التأمين الصحي الجديد، بداية بالخمس محافظات الأولى لتطبيق القانون: السويس والإسماعلية، وبورسعيد، وجنوب وشمال سيناء؛ تمهيدًا لتطبيق نظام الميكنة بجميع محافظات الجمهورية، لتسهيل خدمة المواطنين.

وأوضح وزير الصحة في بيان اليوم الجمعة، أن المشروع يهدف إلى تطوير 709 وحدات صحية، وتجهيز وتطوير مستشفيات الإحالة بـ5 محافظات، وهم: السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، الشرقية، الدقهلية، بالإضافة لتجهيز بعض مستشفيات التكامل التي تستخدم كمراكز للأمومة والطفولة، إضافة إلى الربط المميكن بين الوحدات الصحية ومستشفيات الإحالة.

وأشار الوزير إلى أن الوكالة الفرنسية ستمول المشروع بـ 30 مليون يورو، لتحسين جودة الرعاية الصحية، من حيث توفير التجهيزات الطبية وغير الطبية، والمستلزمات، والأدوية، والكوادر الطبية المدربة، والتجهيزات الخاصة بمستشفيات الإحالة، وتدريب الكوادر الطبية والفنية على حالات الإحالة، بالإضافة إلى منحة تقدر بمليون يورو، لدعم تأثير واستدامة المشروع، من خلال تنمية الموارد البشرية، وحملات التوعية للوقاية من الأمراض.