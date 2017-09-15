مصرع طفلة صعقًا بالكهرباء في الشرقية
مصرع طفلة صعقًا بالكهرباء في الشرقية
03:07 م الجمعة 15 سبتمبر 2017
ارشيفية
الشرقية – فاطمة الديب:
لقيت طفلة، مصرعها، اليوم الجمعة؛ إثر تعرضها لصعق كهربائي بقرية بني هلال" التابعة لدائرة مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.
تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوفاة "فرح عبد المغني عبد الفتاح" 12 عامًا، مُقيمة بقرية "بني هلال" التابعة لدائرة مركز منيا القمح؛ متأثرةً بإصابتها بصعق كهربائي.
وبسؤال أسرة الطفلة، أشاروا إلى أنه أثناء توصيل التيار الكهربائي، كانت يدها مُبتلة بالماء، ما أسفر عن تعرضها لصعق كهربائي، ولم يتهموا أحد بالتسبب في وفاتها أو يشتبهوا في حدوثها جنائيًا.
تحرر عن ذلك المحضر رقم 8256 إداري منيا القمح لسنة 2017، وبالعرض النيابة العامة، صرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.
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