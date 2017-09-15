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"تربية نوعية" بجامعة أسوان تجتاز دورة المدربين "tot"

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مصراوي Masrawy

"تربية نوعية" بجامعة أسوان تجتاز دورة المدربين "tot"

03:05 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

كلية التربية النوعية

أسوان- إيهاب عمران:

اجتاز عدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية النوعية، جامعة أسوان، دورة تدريب المدربين التربويين "tot"، بمقر الأكاديمية المهنية للمعلمين، في مدينة 6 أكتوبر بالقاهرة.

وأوضح الدكتور راضي عبدالمجيد، عميد كلية التربية النوعية بأسوان، إنه نحو سعى الكلية للتميز والتدريب المستمر وخدمة المجتمع كهدف من أهدافها وتطبيق معايير الجودة، حرصت الكلية على استكمال باقي أعضاء هيئة التدريس لدورة تدريب المدربين واعتمادهم رسميًا في شراكة مع الأكاديمية؛ لتحقيق مردود تعليمي في الفترة المقبلة، وانعكاسه على مستوى المهارات والخبرات للمعلم، والطالب، ومنظومة الإدارة التعليمية.

وأضاف الدكتور صلاح الدين غنيم مدير الأكاديمية: أن الأكاديمية المهنية للمعلمين تسعى نحو ضمان جودة منظومة التنمية المهنية وتطويرها لتمهين وتمكين أعضاء هيئة التعليم بتطبيق استراتيجيات وآليات متطورة وشراكة فاعلة مع كليات التربية، والمؤسسات المعنية لتحقيق تميز مخرجات العملية التعليمية، ليستطيعوا مواجهة هذا العصر التكنولوجي الذي لا ينتظر إلا المبدعين الأكفاء.

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