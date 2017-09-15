تاجر يحتجز حماته وشقيقة زوجته داخل منزله تحت تهديد السلاح

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

احتجز تاجر أقمشة حماته وشقيقة زوجته داخل شقته بمنطقة المقطم مهددًا إياهم بسلاح ناري؛ عقب حضورهن إلى منزله لأخذ ابنتهما إثر خلافات أسرية وقعت بين الزوجين، فأبلغت الشرطة التي ألقت القبض عليه.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة المقطم، بلاغًا من "ياسمين إبراهيم"، موظفة، 26 سنة، ومقيمة محافظة الدقهلية، قالت فيه إنها حضرت من بلدتها برفقة والدتها "كريمة عبد المقصود"، 45 سنة، ربة منزل، لاصطحاب شقيقتها "نورا"، 25 سنة، ربة منزل إثر خلافات عائلية وقعت بينها وبين زوجها "أحمد.ع"، 26 سنة، تاجر أقمشة فاحتجزهن داخل شقته تحت تهديد السلاح.

انتقل الرائد محمد السبكي، معاون مباحث قسم شرطة المقطم، وبصحبتهم القوة المرافقة؛ وتمكنوا من ضبطه وعثر بحوزته على سلاح ناري عبارة عن "بندقية خرطوش"، و53 طلقة، وكمية من المخدرات.

وأمام العقيد محمد الشرقاوي، رئيس مباحث قطاع جنوب القاهرة، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، وأنه يتعاطى المخدرات.

حُرر محضر بالواقعة، وأمر اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.