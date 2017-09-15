"بالصور: مضيفة طيران تثير الجدل بنشرها صور لسلوكيات المسافرين "الغريبة

كتبت- نرمين الجلاد:

حصلت مضيفة طيران على شهرة واسعة، حيث قامت بإنشاء حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تفضح من خلالها تصرفات المسافرين الغريبة، حسب ما جاء في موقع "روسيا اليوم".

وبدأت المضيفة توثيق تصرفات المسافرين الغريبة من خلال مدونة أنشأتها في بادئ الأمر، ومع مرور الوقت تحولت إلى صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تجاوز عدد متابعي الصفحات على "إنستغرام" أكثر من 535 ألف متابع، و481 ألف متابع على "فيسبوك"، و25 ألف متابع على "تويتر".

الأمر الذي تسبب في طرد مضيفة الطيران "شون كاثلين"، من عملها، والتي رفضت الكشف عن اسم عائلتها للحفاظ على سلامتها، وعلى الرغم من ذلك، لم يمنعها من تحويل مدونتها إلى حسابات تحقق نجاحا باهرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتحظى بشهرة كبيرة وسط المتابعين.

وظهرت في الصور التي التقطت للمسافرين وطاقم الطيران في رحلات مختلفة حول العالم، لحظات طريفة حينا ومقرفة أحيانا، وكشفت الصور عن سلوكيات غريبة.

وكشفت مضيفة الطيران عن أغرب الأحداث التي مرت بها خلال فترة عملها كمضيفة طيران، من بينها احتراق رأس شخص وهو يدخن الممنوعات في حمام الطائرة، وطلب أحد الركاب منها الصودا عندما كانت بصدد الإسراع بزجاجة الأوكسيجين لمساعدة راكب آخر كان يعاني من أزمة قلبية، وإلى ذلك من التصرفات التي تعكس "عدم الاحترام"

قالت شون في أحد المقابلات الصحفية أنها تتعرض للتهديد بالقتل من قبل مجهولين بشكل يومي تقريبًا، وأن الإبقاء على هذه الصور والحفاظ على حساباتها مفتوحة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي يشكل خطراً كبيراً عليها.