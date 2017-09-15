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مصر تدين التفجير الإرهابي في لندن

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مصراوي Masrawy

تدين التفجير الإرهابي في لندن

02:50 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

مصر تدين التفجير الإرهابي في لندن

(مصراوى):
أدانت الخارجية المصرية، في بيان صادر اليوم الجمعة، التفجير الارهابي الذي وقع بأحد محطات مترو الانفاق غرب لندن، والذي أسفر عن إصابة ١٨ شخصا.

وأعربت الخارجيةالمصرية عن خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة علي تضامن مصر الكامل مع والشعب البريطانيين في مواجهة الارهاب.

كما أشار البيان الي أن هذا الحادث يؤكد مجددا علي ضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية من أجل القضاء علي الإرهاب واجتثاثه من جدوره، والأهمية القصوي للتعامل مع تلك الظاهرة من منظور شامل لضمان محاصرة التنظيمات الارهابية من جميع النواحي الفكرية والمالية والتنظيمية.

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مصراوي Masrawy

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