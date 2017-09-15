إعدام 840 زجاجة مياة غازية منتهية الصلاحية بالمنيا "صور"
إعدام 840 زجاجة مياة غازية منتهية الصلاحية بالمنيا "صور"
02:58 م الجمعة 15 سبتمبر 2017
اعدام زجاجات
المنيا ــ ريمون الراوي:
أعدمت مباحث التموين بالمنيا، المئات من عبوات المياه الغازية منتهية الصلاحية، بعد ضبطها بحوزة تاجر بأبوقرقاص.
كانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص بجنوب المنيا برئاسة العقيد محمد صلاح ناجي رئيس المركز، تمكنت من ضبط زجاجات مياة غازية منتهية الصلاحية عبارة عن 480 زجاجة مياه غازية، سعة 250 ملي، و360 زجاجة سعة لتر؛ بعد ضبطها بحوزة أحد التجار.
وأصدر رئيس المدينة تعليمات بإعدام المضبوطات في الحال وتحت إشراف الوحدة المحلية والإدارة الصحية وتم تحرير محضر بذلك.
ويأتي ذلك في إطار المراقبة المستمرة على الأسواق والمحال التجارية بمدينة الفكرية وقرى المركز.
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