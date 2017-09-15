أخبار عاجلة

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

ضبط 4 من أصحاب المخابز استولوا على 46 جوال دقيق بكفر الشيخ

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط 4 من أصحاب المخابز استولوا على 46 جوال دقيق بكفر الشيخ

02:50 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

ضبط 4 من أصحاب المخابز استولوا على 46 جوال دقيق بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أكد المحاسب عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمي باسم المديرية، اليوم الجمعة، أن حملتين تموينيتين، الأولى تابعة لإدارة تموين بيلا، تحت إشراف رشدي مرزوق مدير عام الإدارة، والثانية تابعة لإدارة تموين سيدى غازي، تحت إشراف عبد الرازق معتمد، مدير الإدارة، ضبط أعضاؤهما 4 من أصحاب المخابز، استولوا على أجولة دقيق، دون وجه حق.

وقال مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، في تصريحات صحفية: "إن الحملة الأولى التابعة لإدارة تموين بيلا، ضبطت المدعوة "م.ع.د" صاحبة مخبز، لاستيلائها على 11 جوال دقيق بلدي مدعم، والمدعو "ح.أ.ح" صاحب مخبز" لاستيلائه على 14 جوالًا آخرين، دون وجه حق.

وأضاف أن الحملة الثانية التابعة لإدارة تموين سيدي غازي، ضبطت المدعو "ي.أ.ح"، لتصرفه في 17 جوال دقيق مدعم، دون وجه حق، وبحوزته 540 بطاقة تموينية ذكية، بداخل مخبز مجاور، وحُرر ضده المحضر رقم 21575 لسنة 2017 جنح مركز شرطة كفر الشيخ، كما ضبطت نفس الحملة المدعو "هـ.ي.ع"، بناحية قرية الحلافي، لتصرفه في 4 أجولة، وحُرر ضده المحضر رقم 21576 لسنة 2017 جنح مركز شرطة كفر الشيخ.

وأشار مساعد وكيل وزارة التموين، إلى أن وكيل الوزارة المحاسب عما حبيب، تلقى تقارير رسمية من كلتا الحملتين، بشأن أصحاب المخابز الأربعة، وقرر تحصيل فروق الدعم منهم، وجار مطالبتهم بدفعها لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تحرير 12 محضرا لبقالين تموينيين مخالفين في حملة بالقليوبية

    أخبار

  • تخصيص 500 فدان لإنشاء أكاديمية رياضية بكفر الشيخ

    أخبار

  • بالصور.. تشييع جثمان المجند "محمد عوض" بمسقط رأسه بكفر الشيخ

    أخبار

  • بالصور.. مشروعات صرف صحي بقيمة 163 مليون يورو بكفر الشيخ

    أخبار

إعلان

bb13fe9021.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
منها «بيجو 301» و«هيونداي فيرنا».. أسعار أشهر 11 سيارة في السوق

منها «بيجو 301» و«هيونداي فيرنا».. أسعار أشهر 11 سيارة في السوق

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 26- 10-2017

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 26- 10-2017

طلب إحاطة لوزير التموين بسبب التأخر في تحويل بطاقات الخبز للمغتربين

طلب إحاطة لوزير التموين بسبب التأخر في تحويل بطاقات الخبز للمغتربين

تعرف على أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم 25 أكتوبر

تعرف على أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم 25 أكتوبر