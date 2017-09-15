ضبط 4 من أصحاب المخابز استولوا على 46 جوال دقيق بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أكد المحاسب عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمي باسم المديرية، اليوم الجمعة، أن حملتين تموينيتين، الأولى تابعة لإدارة تموين بيلا، تحت إشراف رشدي مرزوق مدير عام الإدارة، والثانية تابعة لإدارة تموين سيدى غازي، تحت إشراف عبد الرازق معتمد، مدير الإدارة، ضبط أعضاؤهما 4 من أصحاب المخابز، استولوا على أجولة دقيق، دون وجه حق.

وقال مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، في تصريحات صحفية: "إن الحملة الأولى التابعة لإدارة تموين بيلا، ضبطت المدعوة "م.ع.د" صاحبة مخبز، لاستيلائها على 11 جوال دقيق بلدي مدعم، والمدعو "ح.أ.ح" صاحب مخبز" لاستيلائه على 14 جوالًا آخرين، دون وجه حق.

وأضاف أن الحملة الثانية التابعة لإدارة تموين سيدي غازي، ضبطت المدعو "ي.أ.ح"، لتصرفه في 17 جوال دقيق مدعم، دون وجه حق، وبحوزته 540 بطاقة تموينية ذكية، بداخل مخبز مجاور، وحُرر ضده المحضر رقم 21575 لسنة 2017 جنح مركز شرطة كفر الشيخ، كما ضبطت نفس الحملة المدعو "هـ.ي.ع"، بناحية قرية الحلافي، لتصرفه في 4 أجولة، وحُرر ضده المحضر رقم 21576 لسنة 2017 جنح مركز شرطة كفر الشيخ.

وأشار مساعد وكيل وزارة التموين، إلى أن وكيل الوزارة المحاسب عما حبيب، تلقى تقارير رسمية من كلتا الحملتين، بشأن أصحاب المخابز الأربعة، وقرر تحصيل فروق أسعار الدعم منهم، وجار مطالبتهم بدفعها لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.