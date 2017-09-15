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الإثنين.. وزير التعليم التعليم العالي يفتتح عددا من المنشآت بجامعة المنيا

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مصراوي Masrawy

الإثنين.. وزير التعليم التعليم العالي يفتتح عددا من المنشآت بجامعة المنيا

02:50 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

الإثنين.. وزير التعليم التعليم العالي يفتتح عددا من المنشآت بجامعة المنيا

وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار

المنيا ــ ريمون الراوي:

يفتتح وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، يرافقه اللواء عصام البديوي محافظ المنيا، والدكتور جمال أبوالمجد رئيس جامعة المنيا، يوم الإثنين المقبل، منشآت طبية وصحية تابعة للجامعة.

وقال الدكتور جمال أبوالمجد رئيس الجامعة في تصريحات صحفية، إن الزيارة تشمل افتتاح قسم الاستقبال الجديد بمستشفى المنيا الجامعي بعد توقفه عن العمل لأكثر من 8 أشهر.

كما يفتتح الوزير وحدة قسطرة القلب بمستشفى الصدر بالمنيا الجديدة، ومستشفى الكلى والمسالك البولية، ومدرج جديد لكلية طب الأسنان وبعض مدرجات بكلية التمريض داخل الحرم الجامعي.

وأشار أبوالمجد، إلى أن الوزير يفتتح في ختام الزيارة السكن الطلابي الجديد للطالبات والكائن بحرم جامعة المنيا ويتسع لأكثر من 500 سرير لطلاب الجامعة لقدامى والجدد.

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