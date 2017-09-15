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إخماد حريق بمنزل ريفي شمال بني سويف

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مصراوي Masrawy

إخماد حريق بمنزل ريفي شمال بني سويف

02:46 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

إخماد حريق بمنزل ريفي شمال بني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم الجمعة، على حريق داخل أحد منازل قرية الحرجة، التابعة لمركز ناصر شمال بني سويف، دون وقوع خسائر بشرية أو إصابات.

وتلقى اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا بنشوب نيران في منزل ريفي بقرية الحرجة التابعة لمركز ناصر، والذي كلف بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية والسيطرة على الحريق.

وانتقلت قوات الحماية المدنية على رأس سيارتي إطفاء وتمكنتا من إخماد النيران التي أتت على محتويات المنزل، بالإضافة إلى إصابة عدد من الحيوانات التي أصابتها النيران بحظيرة المنزل.

تحرر محضر بالواقعة، وجار التعرف على أسباب الحادث ونشوب النيران.

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