مصر تدين الحادث الإرهابي في لندن

القاهرة- (أ ش أ):

أدانت مصر، التفجير الإرهابي الذي وقع بأحد محطات مترو الأنفاق غرب لندن، والذي أسفر عن إصابة ١٨ شخصًا.

وأعربت الخارجية في بيان لها عن خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة على تضامنها الكامل مع الحكومة والشعب البريطاني في مواجهة الإرهاب.

وأشار البيان، إلى أن هذا الحادث يؤكد مجددا علي ضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية من أجل القضاء علي الإرهاب واجتثاثه من جدوره، والأهمية القصوى للتعامل مع تلك الظاهرة من منظور شامل لضمان محاصرة التنظيمات الإرهابية من جميع النواحي الفكرية والمالية والتنظيمية.