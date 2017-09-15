البيئة: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 114 منشأة صناعية مخالفة

كتبت - مادي غيث:

قالت وزارة البيئة، أن فرق التفتيش التابعة للوزارة والأفرع الإقليميةـ قامت بالتفتيش على 1108 منشأة حتى الآن، تبين مطابقة 306 منشأة وتوقف 688 منشأة عن العمل، ومخالفة 114 منشأة تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

كما نفذت الوزارة -حسبما ذكرت في بيان اليوم الجمعة- مجموعة من الإجراءات، للسيطرة على نوبات تلوث الهواء الحادة، وذلك من خلال المحاور المنتشرة بمحافظات المنظومة، كما تم تجميع ما يقرب من 28 ألف طن من قش الأرز، وتدوير حوالى 1,316 طن قش، إلى أعلاف وسماد حتى الآن منذ منتصف أغسطس الماضي وحتى اليوم.

وأكدت الوزارة أنه من المستهدف تجميع 350 ألف طن، وتدوير 220 ألف طن قش أرز، كما تمكنت المحاور المنتشرة بمحافظات المنظومة من السيطرة على الحرائق التي قام بعض الفلاحين المخالفين لتعليمات الوزارة للتخلص من قش الأرز، وتحرير 1036 محضر حرق مخلفات زراعية حتى الآن.

كما لفت البيان إلى أن الوزارة شنت حملات مرورية لفحص عادم المركبات، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، تم خلالها فحص 8713 مركبة تبين مطابقة 7011 منها، ومخالفة 1702 مركبة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.