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وزير الصحة يبحث مع محافظ القليوبية تجهيز مستشفى الحروق

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مصراوي Masrawy

وزير الصحة يبحث مع محافظ القليوبية تجهيز مستشفى الحروق

02:29 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

وزير الصحة يبحث مع محافظ القليوبية تجهيز مستشفى الحروق

أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة

كتب - أحمد جمعة:

استقبل الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، مساء الخميس، اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، وأمجد الصغير مندوب وكيل حاكم إمارة الشارقة بدولة الإمارات؛ لاستكمال مناقشة الإجراءات التنفيذية لتجهيز مستشفى الحروق بمدينة القناطر الخيرية بالقليوبية، بحضور الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتورة نانيس عادل مستشار الوزير للمستشفيات، والمهندس أيمن زكريا مدير الإدارة الهندسية بالوزارة.

وأوضح وزير الصحة، في بيان اليوم، أن المستشفى تتكون من أرضي و٣ طوابق، وسيتم تجهيزها على غرار مستشفى الحروق بجامعة عين شمس، لتخدم جميع مرضى الحروق، بالقليوبية والمحافظات المجاورة.

كما ناقش وزير الصحة مع مندوب وكيل حاكم إمارة الشارقة، إمكانية التعاون بتحويل مستشفى قليوب للمؤسسة العلاجية إلى مستشفى الطوارئ والحوادث، لتخدم الطريق الزراعي بالكامل، على غرار مستشفى طوارئ كفر سعد بمحافظة دمياط، التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح مايو الماضي.

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