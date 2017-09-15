من الفيوم للمريوطية.. رحلة سقوط تاجر سلاح بالجيزة

كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة، اليوم الجمعة، القبض على حارس عقار؛ لاتهامه بالإتجار في الأسلحة النارية.

وردت معلومات للعميد محمد حامد، رئيس مباحث مكافحة جرائم سرقة السيارات بالجيزة، أن حارس عقار بالهرم شهرته "أبو فارس"، 42 سنة، يتاجر في الأسلحة النارية.

بالعرض على اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، أمر بتحرك مأمورية لضبط المتهم في حالة تلبس، خاصة أن أصل إقامته محافظة الفيوم.

وأمكن ضبط المتهم بأحد الأكمنة بطريق المريوطية، وبحوزته بندقية خرطوش عيار 12مم، فرد خرطوش عيار 12 مم، 2000 جنيه، و28 طلقة مختلفة الأعيرة.

أمام اللواء محمد عبد التواب، مدير المباحث الجنائية، أقر المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ حصيلة البيع، وباشرت النيابة العامة التحقيق.