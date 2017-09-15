خلال 48 ساعة.. تنفيذ 99 ألف حكم قضائي وضبط 83 هارب من مؤبد
خلال 48 ساعة.. تنفيذ 99 ألف حكم قضائي وضبط 83 هارب من مؤبد
02:37 م الجمعة 15 سبتمبر 2017
كتب - فتحي سليمان:
تمكن قطاع مصلحة الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة، من شن حملة أمنية مكبرة لتنفيذ الأحكام القضائية وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين داخل وخارج البلاد.
وأسفرت جهود الحملة خلال 48 ساعة عن تنفيذ 99419 حكمًا قضائيًا متنوعًا منها 3 أحكام بالإعدام، و83 حكما بالسجن المؤبد، و94 محكوما عليهم بأحكام مجمعة بإجمالى 4075 حكما قضائيا متنوعا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكل واقعة على حدة، وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.
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