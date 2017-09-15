إنشاء قسم للرمد بمستشفى بركة السبع في المنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

قالت الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، اليوم الجمعة، إنه تم رفع كفاءة وتطوير مستشفيات الرمد وأقسام الرمد بالمستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة.

وأكد الدكتور إبراهيم بديوي مستشار الرمد بالمديرية، أنه تم إنشاء غرف عمليات للعيون لأول مرة بمستشفى تلا المركزي ومستشفى السادات المركزي، وتطوير العمليات بمستشفى الباجور ومنوف وأشمون.

وأضاف بديوي، أنه تم إنشاء قسم رمد بالكامل بمستشفى بركة السبع المركزي بجميع التجهيزات بغرفتين عمليات منفصلة عن عمليات المستشفى ويجري بها جميع عمليات العيون (مياه بيضاء - والموجات الفوق صوتية - عمليات المياه الزرقاء - عمليات الحول - عمليات تجميل العيون)، وجار حاليا تطوير غرفة عمليات خاصة بالشبكية بمستشفى بركة السبع المركزي.