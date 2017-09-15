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تحرير 12 محضرا لبقالين تموينيين مخالفين في حملة بالقليوبية

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مصراوي Masrawy

تحرير 12 محضرا لبقالين تموينيين مخالفين في حملة بالقليوبية

02:39 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

تحرير 12 محضرا لبقالين تموينيين مخالفين في حملة بالقليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

شنت الرقابة التموينية بالقليوبية، اليوم الجمعة، حملة على البقالين التمويين ببندر بنها، للتأكد من التزامهم بالتعليمات الصادرة بشأن صرف المقررات التموينية الجديدة، ونجحت الحملة في تحرير 12 محضرا للبقالين المخالفين، بسبب عدم الإعلان عن المقررات التموينية للمواطنين والإغلاق في مواعيد العمل الرسمية المقررة، فضلاً عن عدم إعطاء بون صرف لبعض المواطنين.

وأكد أحمد السيد وكيل وزارة بالقليوبية، في تصريحات صحفية اليوم، أن الحملات سوف تستمر على البقالين التموينية للتأكد من التزامهم بالتعليمات.

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