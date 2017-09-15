بالصور.. ورش عمل للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية بالأقصر
بالصور.. ورش عمل للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية بالأقصر
02:38 م الجمعة 15 سبتمبر 2017
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الأقصر - محمد محروس:
تنظم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة، ومنظمة الأمم المتحدة، ومشروع البرنامج العالمي للأغذية، وصندوق الأقلمة المناخية، سلسة من ورش العمل بمحافظة الأقصر، في إطار خطة مشروع "بناء خطة نظم الأمن الغذائي بصعيد مصر" للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وذلك على مدار 4 أيام في الفترة من 15 إلى 18 سبتمبر الجاري.
وتتضمن ورش العمل، تدريب الجمعيات الأهلية المشاركة على آليات تنفيذ برنامج الإقراض العيني، من خلال إكسابهم المعارف والمعلومات التي تمكنهم من إدارة البرامج فنيًا وماليًا.
ويقرض المشروع صغار المزارعين وأسرهم قروضًا عينية، وذلك حرصا على إيجاد مصادر بديلة للدخل، وتمكين المزارعين من التصدي للتغييرات المناخية.
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