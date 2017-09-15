أخبار عاجلة

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. ورش عمل للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية بالأقصر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. ورش عمل للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية بالأقصر

02:38 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

  • عرض 8 صورة

    1996ef2118.jpg

  • عرض 8 صورة

    699b151e18.jpg

  • عرض 8 صورة

    77c7c7d0a7.jpg

  • عرض 8 صورة

    bd3db0b936.jpg

  • عرض 8 صورة

    11bfa3529e.jpg

  • عرض 8 صورة

    9596fde6b1.jpg

  • عرض 8 صورة

    384658e940.jpg

  • عرض 8 صورة

    19c826782c.jpg

إعادة الألبوم

محافظ الإسكندرية يوجه برفع صناديق القمامة من أمام المدارس

الألبوم التالى

محافظ الإسكندرية يوجه برفع صناديق القمامة من أمام المدارس

الأقصر - محمد محروس:

تنظم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع مكتبة العامة، ومنظمة الأمم المتحدة، ومشروع البرنامج العالمي للأغذية، وصندوق الأقلمة المناخية، سلسة من ورش العمل بمحافظة الأقصر، في إطار خطة مشروع "بناء خطة نظم الأمن الغذائي بصعيد مصر" للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وذلك على مدار 4 أيام في الفترة من 15 إلى 18 سبتمبر الجاري.

وتتضمن ورش العمل، تدريب الجمعيات الأهلية المشاركة على آليات تنفيذ برنامج الإقراض العيني، من خلال إكسابهم المعارف والمعلومات التي تمكنهم من إدارة البرامج فنيًا وماليًا.

ويقرض المشروع صغار المزارعين وأسرهم قروضًا عينية، وذلك حرصا على إيجاد مصادر بديلة للدخل، وتمكين المزارعين من التصدي للتغييرات المناخية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. "تنفيذي الأقصر" يخصص 11 فدانًا لإقامة مصنع بوتاجاز

    أخبار

  • إنشاء مطبات صناعية ورفع الإشغالات أمام مجمع مدارس النجوع بالأقصر

    أخبار

  • مصرع شخص وإصابة شقيقه في حادث تصادم بالأقصر

    أخبار

  • ضبط زعيم تشكيل عصابي تخصص في سرقات متنوعة بالأقصر

    أخبار

إعلان

fec3a7d021.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة